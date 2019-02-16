Hollywood tepki gösterdi, Akademi geri adım attı: Tüm kategoriler canlı yayında

91. Oscar Ödül Töreni’nde dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması kararına Hollywood’dan gelen sert tepkilerin ardından Akademi geri adım attı ve tüm kategorilerin canlı yayında olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl ilk kez sunucusuz bir şekilde yayınlanacak 91. Oscar Ödül Töreni, tarihte ilk kez Akademi üyelerinden bazılarının hangi eserlere oyunu verdiğini açıklamasıyla da tartışma konusu olmuştu.

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Dört ödül kategorisinin süre kısıtı nedeniyle canlı yayından çıkartılmasına aralarında Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Alejandro G. Inarritu ve Guillermo del Toro gibi ünlü yönetmenlerin ve George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks gibi ünlü oyuncuların da olduğu bir grup ünlü Akademi’ye açık bir mektup yazarak tepkilerini dile getirmişti.

Oscar Akademisi’nden yapılan açıklamada “Akademi Oscar Ödül Töreni sunumundan dört kategorinin (‘En iyi görüntü yönetimi’, ‘en iyi kurgu’, ‘en iyi kısa film’ ve ‘en iyi saç/makyaj’) canlı yayın kapsamının dışına alınmasına üyelerin gösterdiği tepkileri dikkate alıyor. Tüm Akademi Ödülleri herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi canlı yayında sahiplerini bulacaktır. 24 Şubat Pazar gübü gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’ni sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

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Açık mektup özetle şöyleydi:

“91. Oscar Ödül Töreni’nde sinemasal sanatların statüsünü düşürmek, yaşamımızı ve tutkularımızı seçtiğimiz mesleğimize adayan bizlere hakaretten başka bir şey değildir. Akademi’nin yaptığı bu kısaltmayı ve potansiyel sansürü misyonunun ruhuna aykırı hareket olarak değerlendiriyoruz.

Akademi 1927 yılında sinema sanatlarındaki mükemmelliği tanımak ve korumak, hayal gücüne ilham vermek ve dünyayı sinema filmleri aracılığıyla birbirine bağlamaya yardımcı olmak için kuruldu. Ne yazık ki sanat biçimimizi ve arkasındaki insanları kutlamaktan ziyade eğlence sunma arayışımız nedeniyle bu misyondan saptık.

Üstün sinemanın yaratılmasından sorumlu olanların tanınması, amacı onu korumak olan kurum tarafından azaltılıyorsa, artık Akademi’nin ortak bir sanat formu olarak filmi takdir etme vaadini desteklemiyoruz.”