Hollywood son bir yılda en çok Mark Wahlberg ve Emma Stone’a kazandırdı

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Hollywood’da son bir yılda en çok parayı oyuncu Mark Wahlberg kazandı: 68 milyon dolar (yaklaşık 238 milyon TL).

Amerikan Forbes dergisi, geçen yıl en çok kazanan film yıldızlarını belirledi.

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AA’nın aktardığına göre Mark Wahlberg 1 Haziran 2016-1 Haziran 2017 döneminde 68 milyon dolarlık gelir elde ederek zirveye yerleşti.

Söz konusu dönemde oyuncu Dwayne Johnson 65 milyon dolarla ikinci, ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisinin ızı yıld Vin Diesel ise 54,5 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.

En çok kazanan kadın oyuncu Emma Stone

Dünyanın en çok kazanan 30 oyuncusunun 21’i erkek.

Kadın oyunculardan en fazla gelir elde eden Emma Stone 26 milyon dolarla listenin 15. sırasında yer bulabildi.

Listeye göre, en fazla kazanan 10 aktörün toplam geliri 488,5 milyon doları bulurken, en fazla kazanan 10 aktristin toplam geliri ise 172,5 milyon.

Çinli aktör Jackie Chan ve Hintli aktörler Shah Rukh Khan, Salman Khan ve Akshay Kumar en çok kazanan ilk 10 oyuncu arasında.