Hollande’ın nihai hedefi ‘Le Pen’i durdurmak’: Thatcher’ın hayaleti AB’de dolaşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘nihai hedef’ini aşırı sağcı Marine Le Pen’in seçilmesini engellemek olarak açıkladı.

Guardian’da yer alan habere göre Avrupa’da yayın yapan altı gazeteye ortak söyleşi veren Hollande, Le Pen’in Avrupa Birliği için tehdit olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir tehdit var. Aşırı sağ 30 yıldır olmadığı kadar yükseldi. Ancak Fransa buna izin vermeyecektir. Fransa halkı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sadece ülkelerinin değil aynı zamanda Avrupalı yapının geleceğini etkileyeceğini biliyor.”

Özellikle Le Pen tarafından dile getirilen popülist söylemlere karşı çıktığını belirten Hollande, Avrupa Birliği’nden çıkmanın, sınırları dünyaya kapatmanın ve sınırları gözetleme kuleleriyle denetlemenin söz konusu olamayacağına vurgu yaptı: “Benim ana hedefim Fransa’nın bu söylemlere ikna olmasının durdurmak.”

‘Thatcher’ın hayaleti dolaşıyor’

Eski Britanya başbakanı Margaret ‘Thatcher’ın hayaletinin halen daha Avrupa Birliği üzerinde dolaştığını’ söyleyen Fransa cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin kendi çıkarları için bu ‘hayalet’i büyüttüğünü de kaydetti: “Yani bir yası çıkınca şu kelimeyi daha da sıkça duymaya başladım: ‘Geri alacağımızdan daha fazla para ödemek istemiyoruz.’ Bu, Thatcher’ın cümlesinin geri dönmüş hali: ‘Paramı geri istiyorum.’ Britanya birlikten ayrılıyor ama kötü tutum devam ediyor.”