Hollanda’yla ‘lale krizi’ unutuldu: Elçilikler karşılıklı açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile karşılıklı olarak büyükelçileri atamaya karar verdiklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, uzun bir aradan sonra Türkiye ve Hollanda’nın karşılıklı büyükelçi atayacağı açıkladı. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Gymnich toplantısı için Avusturya’da bulunan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ayrı ayrı bir araya geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Çavuşoğlu, “Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Blok’un ekim başında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti.

Hollanda 16 Nisan referandumu öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemiş, karayoluyla ülkeye giden dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı da Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna almayıp Almanya’ya geri göndermişti. Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda’nın Ankara büyükelçisinin dönmemesini istemişti. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da Ankara’ya çağırılmıştı.

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İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

Çavuşoğlu yaşanan kriz üzerine, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye yönelik “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var” demişti.