Hollanda’yla kriz sil baştan: Türkeş’in gelmesi ‘önceki olay’ nedeniyle istenmiyor

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Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda’da yaşayan Türklerin katılımıyla düzenlenecek toplantı için gelmesinin istenmediğini açıkladı.

Hollanda dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında’ Türkeş’in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin katılımının istenmediği belirtildi.

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Aile bakanı geri gönderilmişti

Referandum öncesi Hollanda’da toplantı düzenlemek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemiş, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya karayoluyla ülkeye girmişti. Ancak bakanın aracı Rotterdam’daki Türk başkonsolosluk binasının yakınında durdurulup; binaya sokulmayan Kaya ve beraberindekiler saatler süren bekleyişin ardından Almanya’ya geri gönderilmişti.

Hollanda’da Mart ayında yapılan seçimlerden önce gerçekleşen bu olay, ikili ilişkileri tepetaklak hale getirmiş; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naziler döneminde işgal edilen ülkeyi ‘Nazi kalıntısı’ olmakla suçlamıştı. Bu ifade sadece Hollanda’nın değil, tüm Avrupa’nın tepkisini çekmişti.

Bu olayları hatırlatan Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkeş’in gelmesinin istenmemesinin Mart ayında yaşanan olayların ‘doğal bir sonucu’ olduğunu kaydetti.