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Hollanda’yı ‘şiddetle’ kınayan Maliye Bakanı Ağbal: AB’yle ekonomik ilişkiler artacak

 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı Avrupa ülkeleriyle gerilime karşın Avrupa Birliği’yle (AB) ekonomik ilişkilerin artacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’da referandum mitingi yapmasını izin çıkmaması, Hollanda ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.

Çavuşoğlu Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Hollanda’ya herhangi bir ekonomik yaptırımın söz konusu olmadığını söylemişti. Hükümet tarafından dün açıklanan ‘yaptırım’ kararları da diplomatik ve siyasi alanlarla sınırlandırılmıştı.

 

Konya’da konuşan Ağbal, Türkiye’nin Hollanda’yla yaşadığı gerilime değinerek Hollanda’nın tavrını ‘şiddetle’ kınadığını söyledi: “Hadise Avrupa için yüz karasıdır, utanç vericidir. Asla asla unutulmaması gereken basiretsiz bir siyasetin örneğidir. Bu açıdan bu gelişmeler, misliyle karşılık vermemiz gelişmeler. Hükümet olarak da bu konuda son derece kararlıyız.”

Buna karşın AB ile ekonomik ilişkilerin artarak süreceğini vurgulayan Ağbal, gümrük birliğini güncelleme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı: “Dolayısıyla ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Avrupa Birliği-Türkiye ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda herhangi bir farklı bir mecraya gitmemiz asla söz konusu değil. Bunlar daha da geliştirilecektir. Ama biz inanıyoruz ki, sağduyudan yoksun kısa dönemli seçim kaygıları nedeniyle ortaya konulan bu siyasi tavırlar, demokrasi tarihinde bir çöplük olup gidecektir. Biz millet olarak sağduyulu hareket edeceğiz. Ortaya konulan tavra aynı mecrada diplomatik yollarla cevabını mutlaka vereceğiz.”

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