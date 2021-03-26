A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç’le yarın karşılaşacak.
Milliler, İspanya’daki maçta tarihinde 588’inci kez sahaya çıkacak.
AA’nın derlemesine göre Türk milli takımı, 98 yıllık tarihinde 314’ü resmi, 273’ü özel 587 maç oynayıp biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 251’i deplasmanda, 256’sı evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, üçü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506’sını Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, üçünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Türkiye-Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Norveç maçı, 27 Mart Cumartesi günü İspanya’nın Malaga kentindeki La Roselada Stadı’nda oynanacak. Saat 20:00’de başlayacak maç, TRT 1’de yayınlanacak.
Türkiye, 24 Mart’ta İstanbul’da oynanan grubun ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenmişti.