Hollanda’ya ‘vız geldi’: Türkiye’nin yaptırımları tuhaf ama çok da kötü değil

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin ilan ettiği yaptırımları ‘tuhaf’ diye niteleyerek, “Çok da kötü değil” dedi.

Rutte, “Hollanda’nın kızması için daha fazla neden varken, Türkiye’nin yaptırım uygulaması tuhaf. Ama yeni yaptırımlar çok da kötü değil” diye konuştu.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Türk hükümetinden gelen tehditler söz konusuyken hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğiz” demişti.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’ya dört yaptırım uygulanacağını açıklamıştı:

“* Şu anda yurt dışında izinli olarak bulunan Hollanda büyükelçisinin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

* Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır.

* Geçen yıl 27 Aralık 2016 yılında diplomatik uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibari ile iptal edilmiştir. Hollanda bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir.

* TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının iptal edilmesi konusunda TBMM’ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır.”