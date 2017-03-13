Hollanda’ya olası yaptırımlar masada: ‘Misliyle mukabele edilecek’

Türkiye’nin Hollanda’ya olası ekonomik, siyasi ve kültürel yaptırımlarının bu akşam Çankaya Köşkü’nde yapılması beklenen bakanlar kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Hollanda’nın ülkeye gitmek isteyen Türk bakanlara yönelik engellemeleri hafta sonunda iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik krize dönüşürken, yapılanların karşılıksız kalmayacağını duyuran Ankara, ‘Hollanda’nın bedel ödeyeceğini’ duyurmuştu.

Zeybekci ‘Yaptırım yok’ demişti

Buna karşılık Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise dün Hollanda’ya herhangi bir ekonomik yaptırımın söz konusu olmadığını söyleyip şöyle konuşmuştu: “Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek.”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise bugün bazı gazetelere yansıyan demecinde, “Türkiye olarak yapılanlara misliyle mukabele edeceğiz. Hollanda’ya (ekonomik) yaptırım bakanlar kurulunda ele alınacak” dedi.

Canikli şöyle devam etti: “Avrupa’nın maskesi düştü. Türkiye’nin güçlü çıkışını engelleyemeyecekler. Bu Avrupa’nın sonu olacak. Avrupa bir bataklık sürecine girmiştir. Çırpındıkça batıyor. Battıkça çırpınıyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’ya uçuş izninin iptal edilmesinin ardından, Hollanda’nın Ankara mazlahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Hollanda’ya dönük olarak, “Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek?” ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri, Hollanda’nın izindeki Ankara büyükelçisinin bir süre Türkiye’ye dönmemesini istemiş, Hollanda’nın Türkiye’deki diplomatik misyonları ‘güvenlik’ gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Olası yaptırımlar

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu hükümete yakın bir yetkili de, “Akşamki bakanlar kurulu toplantısında Hollanda’ya hangi konuda yaptırımlar uygulanabileceğinin ele alınması bekleniyor. İlgili bakanlıklar çalışıyorlar. Ancak olası yaptırımlar sadece ekonomiyle ilgili olmayacak” diye konuştu.

Türkiye ile Hollanda’nın 6.5 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi bulunuyor.

Yetkili olası yaptırımlara ilişkin şunları söyledi: “Yaptırımlar uygulanırken dikkat edilecek husus mümkün olduğu kadar realist olabilmek. Biz pencereleri tümüyle kapatmıyoruz. Ancak Türkiye’ye yapılanların karşılığının olduğunu göstermek istiyoruz. Kültürel faaliyetlerin bir kısmının askıya alınması, parlamento ya da hükümet olarak Hollanda’ya dönük bazı ikili temasların iptali söz konusu olabilir. Askeri ve teknolojik işbirliğinin gözden geçirilmesi de değerlendirilecek konulardan. Son karar bakanlar kurulunda verilir.”

Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve MHP liderleri de Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınmasını talep etmişti.

Son olarak Hollanda’ya çifte nota verilerek Rotterdam’da olup bitenlerden ötürü yazılı özür talep edilmişti.