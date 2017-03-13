Hollanda’ya niyet Fransa’ya kısmet: Samsunlu yurttaşlar eylemde yanlış bayrak yaktı

Samsun’da bir grup yurttaş Hollanda’yı protesto ederken Fransa bayrağı yaktı.

Türkiye ile Hollanda arasında, Türk bakanların Rotterdam’da referandum mitingi yapmasına izin verilmemesi sonrası çıkan kriz devam ediyor.

Vatandaşlar da Hollanda’yı protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Adıyaman’da bir yurttaşın Hollanda kralı ve hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi henüz ajanslara düşmüştü ki benzer bir haber Samsun’dan geldi. Ne var ki yurttaşlar bu sefer bir yanlışlığın kurbanı oldu.

Cumhuriyet Meydanı’na toplanan 10 kişi, Türkiye bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Gruptan 32 yaşındaki Ömer Zozik ‘vatan ve bayrak uğruna her zaman ölmeye hazır olduklarını’ söyledi.

Grup, Hollanda yerine aynı renkleri taşıyan Fransa bayrağını “Böyle bir bayrak tanımıyoruz” diyerek yaktı.