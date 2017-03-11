Hollanda’ya misilleme yolda: Uygun karşılık verilecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkeye girişine izin vermeyen Hollanda hükümetine misillemeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bankanlığı, izinde bulunan Hollanda’nın Ankara büyükelçisinin bir süre görevine dönmemesini isterken ‘uygun karşılığın verileceğini’ belirtti.

Ne olmuştu?

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

‘Uygun karşılık verilecek’

Bu gelişmeler üzerine uzun bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: “Hollanda hükümeti diplomatik teamüllere yakışmayan bir tutum izlemiştir. Köklü diplomatik ilişkilerimizde maruz kaldığımız bu kabul edilemez ve tehlikeli uygulamanın utancı ve sorumluluğu tamamen Hollanda hükümetine aittir. Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir. Türkiye ve Hollanda Türk toplumuna karşı alınan bu vahim kararın, Hollanda’yla diplomatik, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağı Hollandalı muhataplarımıza ifade edilmiştir. Hollanda halkıyla kadim dostluğumuza zarar vermeyecek şekilde, uygun göreceğimiz karşılıkları vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”