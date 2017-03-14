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Hollanda’ya ekonomik yaptırım sinyali veren Kurtulmuş: Büyükelçimizi geri çekmeyeceğiz

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’daki Türkiye büyükelçisinin şu aşamada geri çekilmeyeceğini açıkladı.

Hollanda’ya diplomatik yaptırımların yanısıra ekonomik yaptırımların da getirilebileceğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu işi telefi etme sürecine gireceklerini umuyoruz. Hiçbir şekilde yapılan bu barbarlığı gaddarlığı sineye çekecek değiliz” dedi.

Hollanda’daki Türkiye büyükelçisinin geri çekilmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, “Şu aşamada geri çekme söz konusu değil. Oradaki Büyükelçimiz, diplomatik misyonumuz, çalışmalarımız sürdürecek. Birilerinin orada kalıp Türkiye’nin menfaatlerini koruması lazım” dedi.

‘İlişkilerin normal şekilde süremeyeceği ortada’

Kurtulmuş, yaptırımlarla ilgili şunları söyledi: “Üst düzey ilişkilerin yapılmaması kararı var şu anda. Uçuş yasağı da bulunuyor. Her iki ülke arasındaki ilişkilerin normal rutin bir şekilde süremeyeceği ortadadır. Şimdi Hollanda’nın tavrını bekleyeceğiz.”

Kurtulmuş, yaptırımların şimdilik Almanya ve diğer ülkeleri kapsamayacağını söyledi.

‘Bumerang gibidir, gelir onları vurur’

Hollanda’nın tutumunu hoşgörüyle karşılamayacaklarını kaydeden Kurtulmuş, “Evet kızıyoruz ama devlet aklıyla hareket ediyoruz. Asıl devlet aklıyla hareket etmesi gereken Avrupa. Neofaşizmin ayak sesleri rap rap geliyor. Eğer bu ırkçı hareketlerin altında kalırlarsa, Avrupa’daki siyasiler gelecekte bu dalganın altında kalacaktır. Bu bir bumerang gibidir. Gelir onları vurur” diye konuştu.

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