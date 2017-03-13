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Hollanda’ya dört ‘yaptırım’: Üst düzey ilişkiler ve temaslar askıya alındı

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘gerekli adımlar’ atılana kadar Hollandalı diplomatların uçuşuna izin verilmeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Türk hükümetinden gelen tehditler söz konusuyken hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğiz” demiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’ye ‘tam destek’ sözü vermişti.

‘Ne insan haklarına ne demokrasiye uygundur’

Bakanlar kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapan Kurtulmuş, Hollanda’yla ilgili olarak alınan yaptırım kararlarını açıkladı.

Kurtulmuş sözlerine şöyle başladı: “Hollanda’da yapılanlar, hiçbir ölçüye uymayan terbiyesizlik içeren davranışlardır. Ne insan haklarına ne demokrasiye uygundur. Orada yapılan tavır asla kabul edilemez. Türkiye olarak bu davranışı kabul etmediğimizi bir kere daha dile getirmek istiyoruz.”

Dört karar

Fotoğraf: Reuters

Hükümet sözcüsü, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

“* Şu anda yurt dışında izinli olarak bulunan Hollanda büyükelçisinin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

* Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır.

* Geçen yıl 27 Aralık 2016 yılında diplomatik uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibari ile iptal edilmiştir. Hollanda bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir.

* TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının iptal edilmesi konusunda TBMM’ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır.”

Kurtulmuş, Türkiye’nin yaptırımlarının ciddiye alınmaması ve Hollanda’nın gereken adımları atmaması halinde Türkiye’nin diğer alanlarda başka yaptırımlar uygulayacağını aktardı.

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