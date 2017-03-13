Hollanda’ya çifte nota verildi, yazılı özür istendi

Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı Hollanda’ya iki ayrı nota verildi ve yazılı özür talep edildi.
Notalar iki gün içinde üçüncü kez dışişlerine çağrılan Hollanda maslahatgüzarına iletildi.
Reuters’e konuşan dışişleri kaynakları, Türkiye’nin Hollanda polisinin müdahalesi sonucunda yaralanan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin bilgi istediğini, ayrıca polis şiddetine yönelik soruşturma açılmasını talep ettiğini söyledi.
Ayrıca, ‘bu uygulamalar nedeniyle Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği’ vurgulandı.
Ne olmuştu?
Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda’yı “Nazi artığı” diye nitelemiş, Hollanda Başbakanı Mark Ruttu, “Çizme aşıldı” demişti.
Rutte, Türkiye’nin özür talebine ise, “Deli misin- Asıl özür dilemesi gereken Türkiye” diye karşılık vermişti.