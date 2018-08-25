Hollanda’nın ‘Muhammed peygamber’ etkinliği için tavrı belli: Karışmayız

Hollanda hükümeti, ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed peygamber karikatürü yarışması’nın kendi inisiyatifleri dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Daha önce Muhammed peygamberin karikatürlerinin yayınlanması sonrası Müslümanların tepkileri ve bazı hakaret içeren karikatürleri yayınlayan Fransa’daki Charlie Hebdo’ya yönelik IŞID’in düzenlediği saldırıya hatırlayan hükümet, bu yarışmanın başta yurt dışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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PVV lideri Wilders, 2 ay önce Muhammed Peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı. Yarışma ve sergi, güvenlik gerekçesiyle parlamentoda yapılacak. Hollanda Parlamentosu’nda temsil edilen siyasi partilerin, yılda bir gün meclis binasında etkinlik düzenleme hakkı bulunuyor.

Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, karikatür yarışmasının herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadığını açıkladı. Meclis Başkanı Hatice Arib de, PVV’nin yarışma ve sergiyi sıkı güvenliğe sahip grup salonuna gerçekleştireceği için özel bir izne gerek olmadığını belirtmişti.

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‘Buna karışamayız’

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, hükümet yarışma için ‘tatsız’, Wilders için de ‘provokatör’ tanımlaması yaptı ancak düşünce özgürlüğüne saygı gereği yasaklanamayacağını vurguladı.

Hollanda hükümeti, cuma günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında, yarışma nedeniyle İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı. Kabine, İslam ülkelerine, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifinde gerçekleşmediği ısrarla belirtme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda’dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerine, şu mesajı iletecek: “Yarışmayı düzenleyen kişi bir parlamento üyesi ama hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülke. Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır.”

Karikatür yarışmasını ‘çok tatsız’ olarak niteleyen bakan, “Bu yarışma hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız” dedi.

‘Korkak İslam sevicileri tarafından yönetiliyoruz’

Wilders’i, ‘ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlamayı seven provokatif bir siyasetçi’ diye tanımlayan başbakan Mark Rutte, “Ben Hıristiyanım ve inancım her gün gülünç duruma düşürülüyor. İnançlı insanlar küçük darbelere karşı dayanıklı olmalı. Bu Müslümanlar için de geçerli” ifadelerini kullandı.

PVV lideri Wilders ise, ‘provokatör’ suçlamasına tepki göstererek, “Ben sadece özgürlüğümüzle oynatmak istemediğimizi göstermek istiyorum. Korkak İslam sevicileri tarafından yönetiliyoruz. Bu inanılmaz” diye konuştu.

Wilders, parlamento binasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek karikatür yarışması ve sergisinin tarihini henüz açıklamadı.

Şu ana kadar 200 karikatürün gönderildiği yarışmanın, Noel öncesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.