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Hollanda’nın ardından Almanya’dan da 15 Temmuz uyarısı: Kalabalıktan uzak durun

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Almanya, Türkiye’deki vatandaşlarına darbe girişiminin yıl dönümünde etkinliklerin olacağını belirterek seyahat uyarısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri bakanlığının sitesindeki güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında Türkiye’de 15 Temmuz’da gösteri ve etkinlikler olacağı hatırlatıldı.

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Almanlardan politik gösteriler ve kalabalıklardan uzak durmaları istenen uyarıda şöyle dendi: “15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz’a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği gözönüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir.”

Uyarıda, OHAL’in halen sürdüğü de anımsatıldı.

Hollanda’dan vatandaşlarına ’15 Temmuz’ uyarısı: Dikkatli olun


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