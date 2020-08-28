Hollandalı ressam Frans Hals’in tablosu sergilendiği müzeden üçüncü kez çalındı

Hollandalı ressam Frans Hals’in (1582-1666) ‘Two Laughing Boys with a Mug of Beer’ adlı tablosu üçüncü kez çalındı. 1626 tarihli tabloyu, Hollanda’nın Leerdam kentindeki müzeden çalan hırsızların arka kapıdan içeri girdikleri açıklandı.

Fotoğraf: BBC

Sanat dedektifi Arthur Brand, “Bunun birilierinin talimatıyla yapılan bir soygun olduğunu düşünüyorum. Küçük müzelerin güvenliğini sağlamak çok zor. Çok para gerekiyor” dedi.

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Tablo, ilk olarak 1988 yılında Holldandalı bir başka ressam, Jacob van Ruisdael’in bir yapıtıyla çalınmıştı. İkisi de üç yıl sonra bulunmuştu.

Aynı tablolar, 2011 yılında sergilendikleri ‘Hofje van Mevrouw van Aerden’ adlı müzeden bir kez daha çalındı; altı ay sonra bulundu.

Polis, Frans Hals’in tablosunun üçüncü kez çalınmasıyla ilgili açıklamasında, hırsızların çarşamba gününün ilk saatlerinde içeri girdiğini, saat 03:30’da alarm çaldığını ve ekipler müzeye ulaştığında hırsızların kaçmış olduğunu duyurdu.

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2011’deki soygun sonrasında, müzedeki en değerli yapıtların görevliler eşliğinde içeri girilebilen özel odalarda tutulduğu vurgulanan polis açıklamasında güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.

Dedektif Brand, bu tür soygunlara karışanların hapis yatmayı göze alıp ‘makul fiyatlarla’ eserleri sattıklarını ya da kendilerine talimat veren kişilerle belirli paraya anlaştıklarını söyledi.