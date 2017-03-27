Hollandalı eski futbolcu Kluivert 1 milyon avroyu aşan borcu nedeniyle bahis şirketleri tarafından tehdit edilmiş 

Halen Fransız ekibi Paris Saint Germain’in futbol direktörlüğünü yapan Hollandalı eski futbolcu Patrick Kluivert’in, 1 milyon avroyu (yaklaşık 3 milyon 930 bin lira) aşan borcu nedeniyle bahis şirketleri tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe’nin Volkskrant gazetesinden aktardığı habere göre, Kluivert’in 2010-2011 yıllarında borçlandığı şirketin sahibi Daniel van H.’nin adı Almanya’da yürütülen bahis skandalı soruşturmasında da yer aldı.

Futbolcuları borçlandırarak baskı altına aldıkları öne sürülen ve oynadıkları maçları manipüle ettikleri öne sürülen şirkete yönelik operasyonda ele geçirilen belgelerde, Kluivert’e yapılan şantaj da ortaya çıkarıldı.

Kendi takımına oynayarak 16 bin avro kazanmış

Söz konusu belgelerde, 2010/11 sezonunda çalıştırdığı takımı Twente’ye bahis oynayarak 16 bin avro (yaklaşık 63 bin lira) kazandığı da yer alan Hollandalı futbol adamı, o dönem bu tür bahisler yasak olmadığı için suçlanmayacak.

Borcunun 700 bin avrosu araya giren üçüncü bir kişi tarafından ödenen Kluivert’in, önümüzdeki aylarda başlayacak davada mağdur tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.