Hollanda’dan vatandaşlarına ’15 Temmuz anması’ uyarısı: Dikkatli olun

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Hollanda, yurttaşlarına Türkiye genelinde dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısının sebebi ise darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’da anma etkinliklerinin düzenlenecek olması.

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Bu yüzden Türkiye için seyahat önergesini değiştiren Hollanda, vatandaşlarından kalabalık meydanlardan uzak durmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla girişiminin yıldönümünde tekrar ‘demokrasi nöbeti’başlatılacak. Geçen yılki ‘demokrasi nöbeti’ 10 Ağustos’a dek sürmüştü.