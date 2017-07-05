Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hollanda’dan vatandaşlarına ’15 Temmuz anması’ uyarısı: Dikkatli olun

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Hollanda, yurttaşlarına Türkiye genelinde dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısının sebebi ise darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’da anma etkinliklerinin düzenlenecek olması.

Reklam

Bu yüzden Türkiye için seyahat önergesini değiştiren Hollanda, vatandaşlarından kalabalık meydanlardan uzak durmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla girişiminin yıldönümünde tekrar ‘demokrasi nöbeti’başlatılacak. Geçen yılki ‘demokrasi nöbeti’ 10 Ağustos’a dek sürmüştü.

Erdoğan’ın çağrısıyla: 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘demokrasi nöbeti’ yeniden

AKP, 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘selalarla’ yürüyecek

15 Temmuz etkinlikleri: Erdoğan köprüde konuşma yapacak

Şehitler Köprüsü’ne ’15 Temmuz Abidesi’: Boğaz’da 24 saat sela okunacak 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...