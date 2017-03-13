Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Hollanda’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

 

Hollanda, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.

Fotoğraflar: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Hollanda dışişleri, krize dikkat çekerek Türkiye’de yaşayan vatandaşlarından kalabalık yerlerden ve toplantılardan uzak durmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Krizin ardından Hollanda’nın İstanbul ve Ankara’daki temsilciliklerinde güvenlik önlemleri artırılmış, temsilcilikler önünde protesto gösterileri düzenlenmişti. İzindeki Hollanda büyükelçisinden dönmemesi istenmiş, İstanbul’daki başkonsolosluk binasına Türk bayrağı çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve MHP liderleri de Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınmasını talep etmişti.

Son olarak Hollanda’ya çifte nota verilerek Rotterdam’da olup bitenlerden ötürü yazılı özür talep edilmişti.

Hollanda’ya çifte nota verildi, yazılı özür istendi

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna Türk bayrağı asıldı

Hollanda’ya misilleme yolda: Uygun karşılık verilecek

SON HABERLER

Kurtulmuş iddialı: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

  Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir” dedi. Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...