Hollanda’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

Hollanda, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Hollanda dışişleri, krize dikkat çekerek Türkiye’de yaşayan vatandaşlarından kalabalık yerlerden ve toplantılardan uzak durmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Krizin ardından Hollanda’nın İstanbul ve Ankara’daki temsilciliklerinde güvenlik önlemleri artırılmış, temsilcilikler önünde protesto gösterileri düzenlenmişti. İzindeki Hollanda büyükelçisinden dönmemesi istenmiş, İstanbul’daki başkonsolosluk binasına Türk bayrağı çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve MHP liderleri de Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınmasını talep etmişti.

Son olarak Hollanda’ya çifte nota verilerek Rotterdam’da olup bitenlerden ötürü yazılı özür talep edilmişti.