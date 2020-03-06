Hollanda’dan İdlib’de uçuşa yasak bölge çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Moskova ve Ankara’nın Suriye’nin İdlib bölgesinde vardığı ateşkes anlaşmasına, hastanelerin bombalanmaması için uçuşa yasak bölge maddesinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e giden Blok, gazetecilere şöyle dedi: “Bence Avrupa ülkeleri BM Güvenlik Konseyi üyelerini uçuşa yasak bölge belirlemeleri için ikna etme konusunda adım atmaya istekliler. El Kaide ile mücadelemize zarar vermeyecektir ve hastanelerin bombalanmasının önüne geçecektir.”

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de Moskova ve Ankara arasındaki ateşkes anlaşmasını hoşnutlukla karşılayarak AB’nin şu an sivillere yardımı artırabileceğini söyledi.

Borrell, “Ateşkes iyi bir haber. Nasıl devam edeceğini göreceğiz” dedi.

Uçuşa yasak bölge oluşturulmasıya ilgili sorulan soruya Borrell, “Çabalarımızı insani yardıma odaklamalıyız” cevabını verdi.

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Borrel AB liderlerinin Türkiye için daha fazla para konusunu konuşacaklarını ancak AB’nin sığınmacıların bir baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkentin Moskova’da İdlib konusunda düzenlenen zirvenin ardından ‘İdlib gerginliği azaltma bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması yönünde protokol imzalamıştı.