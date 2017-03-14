Hollanda’dan Erdoğan’a Srebrenitsa yanıtı: İğrenç yalan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Hollanda’yı ve Hollandalılar Srebrenitsa katliamından tanırız” demesini ‘iğrenç yalan’ diye niteledi.

Erdoğan, “Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu orada katlettikleri insan sayısından tanırız. Savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. He Hollandalı gibi olursa açar, onu söyleyeyim” demişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Hollanda haber ajansı ANP’ye konuşan Rutte, “Erdoğan gerginliği artırmaya devam ediyor” derken, Erdoğan’ın Srebrenitsa katliamıyla ilgili isnadını ‘iğrenç tarihi yalan’ diye karşıladı.

Hükümet, hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından Hollanda’ya daha çok diplomatik yaptırımlar uygulama kararı almıştı. AKP’nin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarda başı çeken Hollanda’ya ekonomik yaptırım kararı almaması dikkat çekmişti.

Başından beri özür dilemeyeceklerini, aksine özür dilemesi gerekenin Türkiye olduğunu savunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptırımları ‘tuhaf’ ama ‘çok da kötü değil’ diye yorumlamıştı.

Srebrenitsa katliamı

Temmuz 1995’te eski Yugoslavya’daki iç savaş sırasında Sırplar Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentindeki binlerce kadın ve çocuklar dahil binlerce Boşnağı katletmişti. BM çatısı altında görev yapan 400 silahlı Hollanda barış gücü askeri katliamı önleyememişti.