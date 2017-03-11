Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal eden ülkesine ‘Nazi artığı’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Çizgiyi aştı.”

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemişti, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

‘Çılgın bir yorum’

Gazetecilere konuşan ve Erdoğan’ın sözleri için “Çılgın bir yorum” diyen başbakan şöyle devam etti: “Öfkesini anlıyorum ama çizgiyi aştı.”