Hollanda’daki seçim sonuçlarından herkes memnun: Türkiye ve Le Pen hariç

Hollanda’da dün yapılan seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazanması Avrupa’ya rahat bir nefes aldırdı.

Seçimlerden önce Türkiye’yle gerilim yaşayan Hollanda’da aşırı sağcı Geert Wilders’ın seçimi önde tamamlamasından korkuluyordu.

Rutte’nin kazandığı seçimle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu yorumda bulunmuştu: “Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak.” Çavuşoğlu, Rutte ile Wilders arasında hiçbir fark olmadığını daz savunmuştu: “Hepsi aynı kafa.”

Avrupalı liderler ise Almanya ve Fransa’da düzenlenecek seçimler öncesinde Rutte’nin kazanıp Wilders’in ikinci sırada kalmasını sevinçle karşıladı.

Fransa’da Wilders gibi popülist ve aşırı sağ görüşleriyle bilinen Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe ise sonucu ‘Wilders’in kısmi zaferi’ olarak yorumladı.

Avrupalı liderlerin mesajları şöyle:

Almanya Başbakanı Angela Merkel: “Yüksek katılımın olduğu seçimi Avrupa yanlılarının kazanmasından mutluyum. Açık bir mesaj oldu. Hollanda Türkiye tarafından kabul edilemez suçlamalara maruz kaldı. Bu, demokrasi açısından iyi bir gün.”

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: “Mark Rutte’yi aşırıcılara karşı zaferi nedeniyle kutluyorum.”

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz: “Geert Wilders Hollanda seçimlerini kazanamadı. Rahatladım. Ancak bizim açık ve özgür bir Avrupa için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.”

No #Nexit La destra anti UE ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni: “Nexit (Hollanda’nın AB’den çıkması) olmayacak. Hollanda’da Avrupa karşıtları seçimi kaybetti.”

Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron: “Aşırı sağcı Wilders’in yenilgisinden memnunum. İlericiler kazandı.”

.@JunckerEU just spoke with @markrutte, congratulated him on clear victory: "A vote for Europe, a vote against extremists". #DutchElections

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 15, 2017