Hollanda’da Wilders’in ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’na izin çıktı

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders’in duyurduğu ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’na izin çıktı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof yarışmayla ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını söyledi.

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Koordinatör, karikatür sergisi sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasının kapalı bölümünde yapılacağı için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Böylece karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadı.

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İfade özgürlüğüne yönelik baskılara tepki

Wilders, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara tepki olarak düzenlendiğini söylemişti.

Yarışmada birinci gelen karikatüre 5 bin, ikinciye ise 2 bin 500 avro ödül verilecek.

Wilders, yarışmanın herkese açık olduğunu ve Hristiyanların en önemli dini bayramı Noel’den önce sonuçlanacağını açıklamıştı.

Karikatür ‘hassasiyeti’

Yaklaşık üç sene önce ABD’nin Texas eyaletinde Muhammed peygamberin karikatürlerinin de sergilendiği bir binaya ateş açan iki kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Muhammed peygamber karikatürleri yayınlayan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki ofisi 7 Ocak’ta iki silahlı saldırganın hedefi olmuş, 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı Arap Yarımadası el Kaidesi üstlenmişti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, çizdiği Muhammed peygamber karikatürleri nedeniyle 2007 yılından bu yana polis koruması altında yaşayan karikatürist Lars Vilks’in katıldığı bir ifade özgürlüğü toplantısına silahlı saldırı düzenlenmişti.