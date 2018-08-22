Hollanda’da ‘Türk okulu’ endişesi: Rutte Ankara’yla temasa geçecek

Hollanda hükümeti, Türkiye’nin ülkede ‘hafta sonu okulları’ açacak olması nedeniyle endişeli.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda oldukları’nı söylemesinin ardından Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) yeni bir proje başlatmıştı.

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Projeye göre Türkiye’nin finansörlüğünde, Fransa, Almanya ve Belçika ve Hollanda’da ‘yurtdışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumak, vatan bağlarını güçlendirmek’ amacıyla okullar açılacak.

Bu okullarda 6-17 yaşlarındaki Türk çocuklara hafta sonları iki saati Türkçe, üç saati de tarih, din ve sanat dersleri ile sosyal çalışmalar olmak üzere beş saat ders verilecek.

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Hollanda kaygılı

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda, ülkede okul açılacak olmasını tepkiyle karşıladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kaygılarını Türkiye’ye ileteceğini belirterek ‘istenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini’ ifade etti.

Hollandalı başbakan, Türkiye’deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak “Hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin” dedi.

Rutte’ye göre bu okullar Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna dikkati çeken başbakan, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini vurguladı.

Yasaklama hakları yok

Hollanda hükümeti, okullarda anti-demokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edileceğinin altını çiziyor. Ancak Hollanda hükümetinin, dil ve kültür eğitimine yönelik uygulamayı yasaklama hakkı yok.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türkiye’nin giderek demokrasiden uzaklaştığını ve Erdoğan’ın Avrupalı Türkleri kontrol altına almak istediğini savunuyor.