Hollanda’da Rumi adlı votkayı üreten işadamı: Türklerden tehdit alıyorum

Hollanda’nın Lahey kentinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’ye atfen ‘Rumi’ adlı votka üreten işadamı Ofran Badakhani, Türkler tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle işyerini üç gün kapattığını söyledi.

Fotoğraf: Facebook

BBC Türkçe’deki habere göre 14 yaşındayken Afganistan’dan Hollanda’ya kaçan 36 yaşındaki Badakhani, votkayla Mevlânâ’yı ‘onurlandırmak’ istediğini söyledi. ‘De Filosoof’ (Filozof) adlı içki dükkanını işleten Badakhani, Türkiye’de hakkında olumsuz kampanya başlatıldığını belirterek, “Rumi’nin Türklerle hiçbir ilgisi yok. 13’üncü yüzyılda yaşayan Mevlana Kuzey Afganistan’da doğdu” dedi.

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Badakhani, Fars kökenlilerin, Mevlana’nın şiir ve sözleriyle büyüdüğünü söyledi: “Bizzat Rumi de, şimdi benim işlerimi mahvetmek isteyenlere benzeyen dogmatik Müslümanlardan kaçmak zorunda kaldı.”

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, söz konusu votkayı köşesine taşımış, 8 Mart’ta yayınlanan yazısına, ‘Böyle bir edepsizlik karşısında hiç çekinmeyin, ağzınıza ne gelirse söyleyip rahatlayın’ başlığını atmıştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 8 Mart’ta Twitter’da votka konusunda gerekli girişimleri yapacaklarını duyurmuş, ‘2,5 milyon Konyalı adına’ Hollanda makamlarına mektup göndererek votkanın satışının durdurmalarını talep etmişti.

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