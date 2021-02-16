Hollanda’da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına hükmetti: Yasal dayanağı yok

Hollanda’nın Lahey kentindeki mahkeme, Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılmasına hükmetti.

AA’nın Hollanda basınından aktardığına göre ‘Corona Gerçekleri’ (Viruswaarheid) adlı topluluğun açtığı davada mahkeme, salgın sebebiyle ortaya çıkan durumun ‘olağanüstü hal’ oluşturmadığını fakat hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasını parlamentonun onayı gerekmeyen ‘olağanüstü hal’ yasalarına dayandırdığına dikkat çekti.

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Yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına hükmeden mahkemenin kararını muhalefet olumlu karşıladı.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu kararla ilgili Twitter hesabından, “Yaşasın hukukun üstünlüğü, Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Huge de Jonge halkı dinlemediler ama umarım mahkemeyi dinleyecekler!” ifadelerini kulland.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ise kararın detaylarını öğrenmeden konuya ilişkin açıklama yapmak istemediğini ifade etti.

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Hollanda’da hükümet 23 Ocak’ta ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuş ve ardından bunu 3 Mart’a kadar uzatma kararı almıştı.