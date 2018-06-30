Hollanda’da hükümet ortağı partinin lideri: Türkiye bölgede saldırgan ülke

Hollanda’da koalisyon ortağı Hristiyan Birliği’nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, ‘Afrin harekatıyla sınırın aşıldığını’ savunarak ‘olası bir saldırıda durumunda ülkesinin Türkiye’ye destek vermemesini’ istedi. Segers, Avrupa Birliği’ni de (AB) Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerini durdurmaya çağırdı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf’a verdiği demeçte, ‘kendilerini Türkiye’yi savunmaktan sorumlu hissetmediklerini’ söyledi.

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Suriye’deki çatışmalar başladığı dönemde, Hollanda NATO müttefiki Türkiye’yi desteklemek için Patriot füzeleri göndermişti.

Segers’e göre artık bölgede durum değişti. Türkiye’nin artık saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatıyla ‘sınırı aştığını’ savunan Hollandalı lider, Türkiye’ye yönelik olası bir saldırı durumunda, NATO’nun 5’inci maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse olumsuz yanıt verilmesini istedi.

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Söz konusu madde gereği herhangi bir üye saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılıyor.

Hollandalı lider, Türkiye-AB üyelik müzakerelerine de son verilmesi gerektiğini savundu.

Segers, Hollanda hükümetinin, ‘AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edilmesi korkusu’yla Türkiye’ye tavır almaktan kaçındığını da dile getirdi.