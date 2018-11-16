Hollanda endişeli: Türk okulları denetimden uzak kalacak

Hollanda, Ankara tarafından Türkiye kökenli çocukların ‘dil, kültür ve dinini unutmaması amacıyla’ açılması planlanan 15 okulun, her türlü denetimden uzak olacağından kaygılı.

Türkiye kökenli ailelerin altı ile 17 yaş arasındaki çocuklarına hafta sonları beş saat Türkçe, din ve tarih dersleri verilecek. Sınıflar en az 15, en fazla 25 kişiden oluşacak.

Reklam

Ankara tarafından tek gruba sahip bir hafta sonu okuluna 7 bin avro, iki gruba sahip okula 11 bin avro, üç gruba sahip okula da 15 bin avro destek sağlanacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Demokratlar 66 Partisi’ne (D66) mensup Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, okullar konusunda ‘neredeyse hiçbir şey yapamayacaklarını’ söyledi.

Reklam

‘Endişe verici’ olarak değerlendirilen hafta sonu okulları konusunda milletvekillerine bilgi veren Koolmees, okulların Hollanda eğitim mevzuatı kapsamında olmaması nedeniyle müfettişler tarafından denetlenemeyeceğini vurguladı.

Hollandalı bakan, milletvekillerinin kaygılarını “Türkiye bize, olabildiğince şeffaflık sözü verdi” diyerek gidermeye çalıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de projeyi ‘rahatsız edici’ diye nitelemişti.

Hollanda hükümeti, hafta sonu okullarındaki eğitimin uyuma zarar veren ya da anti-demokratik görüşleri teşvik etmesi halinde müdahale edileceğini de açıklamıştı.