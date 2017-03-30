‘Hollanda’da daha rahat olmayı öğrendim’ diyen Enes Ünal: Türkiye’de üzerimde çok baskı vardı, artık hissetmiyorum 

Manchester City tarafından sezon başında kiralandığı Hollanda ekibi Twente’de başarılı bir performans gösteren Enes Ünal, “Burada daha rahat olmayı öğrendim. Türkiye’de üzerimde çok baskı vardı” dedi.

‘Artık baskı hissetmiyorum’

SporX’te yer alan habere göre City TV’ye konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: “Burası benim evim gibi hissediyorum, özellikle de statta öyle hissediyorum. Bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Son dakikaya kadar desteklerini gösteriyorlar. Sonuçtan bağımsız bunu yapıyorlar. Bu harika, inanılmaz bir deneyim. Taktiksel olarak, fiziksel olarak, yaşam stili olarak çok şey öğrendim. Daha rahat olmayı öğrendim. Türkiye’de üzerimde çok baskı vardı. Artık fazla baskı hissetmiyorum, kafamı temizleyip işime odaklanıyorum.”

‘Bir forvet için çok iyi’

Twente formasıyla ligde çıktığı 25 maçta 13 gole imza atan Ünal, sezonu gol kralı olarak bitirmek istediğini dile getirdi: “Bir forvet için burası çok iyi. Her takım futbol oynamak istiyor, bizim takımımız da öyle. Sürekli pozisyon arıyoruz. Bu benim için harika. Tabii ki bu defans oyuncularının senin gol atmana izin verdikleri anlamına gelmiyor. Oldukça sertler.”