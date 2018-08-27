Hollanda’da boş kalan kiliseler satışta: Üzgünüm, artık insanlar tanrıya inanmıyor

Hollanda’da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle, boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, kitlesi olmayan birçok kilise restoran-bar ya da ev, işyeri veya kapalı oyun alanına dönüştürüldü. Bazı binalar ise yıkılıyor.

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Hollanda’daki kilise binalarının geleceği konusunda bir tez hazırlayan araştırmacı Herman Wesselink’e göre, 2030 yılına kadar yaklaşık bin kilise binası daha boş kalacak.

Hollanda’da halkın son 50 yıldır kiliseden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Wesselink, inançlı kilise kitlesinin giderek yaşlandığını ve yakın bir gelecekte biteceğini düşünüyor.

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Bundan 50 yıl önce, 1968 yılında Hollanda’da 2 milyon 700 bin Katolik her hafta kiliseye gidiyordu. 2016 yılında bu sayı 173 bin kişiye düştü. 2030’da ise, sadece 63 bin kişinin kiliseye devam etmesi bekleniyor.

Wesselink, bu nedenle gelecekte büyük şehirlerde birkaç kilisenin kalacağını ama küçük yerleşim yerlerindeki büyük ölçüde kapanıp satılacağını söylüyor.

Hollanda Televizyonu’na (NOS) göre, bu sadece Katoliklerin sorunu değil. Protestan kiliseleri de kapılarına kilit vuruyor.

Ülkenin orta güney bölümünde yer alan Waalwijk kentindeki Sint-Clemens Kilisesi’nden Anton van Diessen, “Üzgünüm, kilisemiz satılık. Artık insanlar tanrıya inanmıyor” dedi.

İnançlı insan sayısının giderek azaldığını ve dini toplulukların küçüldüğünü belirten van Diesen, artık kiliselerin yakıt, sigorta ve bakım masraflarını ödeyemez hale geldiklerini söylüyor.

Van Diessen, bu nedenle Waalwijk’ta kendi cemaatlerine bağlı üç kilisenin fazla geldiğine işaret ediyor. 1896 yılında yapılan ve 70 metre yüksekliğindeki bir kulesi bulunan Sint-Clemens Kilisesi, 250 bin avroya alıcı bekliyor.