Hollanda’da bir ilkokulun oyun alanı, ‘çocuklar gürültü sınırını aşıyor’ diye kapatıldı

Hollanda’nın Nijmegen kentindeki bir ilkokulun oyun alanı, çocuklar meskun mahaldeki 70 desibellik ‘gürültü sınırı’nı aştıkları gerekçesiyle kapatıldı.

Fotoğraf: BBC

Okulun bulunduğu semtin sakinlerinin şikayet ettiği yerel yönetim, okulun idarecilerine, “Ay sonuna kadar oyun alanını kapayacaksınız yoksa 10 bin avro ceza ödemek zorunda kalırsınız” dedi.

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Yerel yönetim kararında yetkililerin ölçüm yaptığı ve gürültünün 88 desibele çıktığının tespit edildiği vurgulanırken, 4 bini aşkın kişi 40 yıllık oyun alanına yönelik kapama kararının iptali için imza topladı.

Okul müdürü Janneke Colsen, “Bu, çok tuhaf ve çocuklara haksızlık yapan bir karar” dedi.

Yeşiller Partisi’nden Noel Vergunst ise “Zor bir konu. Ama ses sınırı diye bir şey var ve bu aşılmış bu nedenle böyle bir karar aldık” diyerek kararı savundu.

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Konu parlamentoya taşındı

Merkez sağ VVD milletvekili Rudmer Heerema konuyu parlamentoya taşıdı. Heerema, “Çocukların spor ve egzersiz yaptığı bir alanın yanında yaşayıp gürültüden şikayet edeceksiniz… Buna bir çözüm bulunmalı. Çocuklar egzersiz yapabilmeli ve hareket edebilmeli” ifadelerini kullandı.

Oyun alanının etrafına hemen açılması için destek veren mesajların yazıldığı bez afişler asıldı (üstte).