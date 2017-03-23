Hollanda’da bazı camiler Erdoğan’ın ‘Avrupa çıkışı’na tepkili: Akıllıca değil

Hollanda’da Türkiye kökenlilerin gittiği 100 camiyi temsil eden iki kuruluş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” sözlerine tepki gösterdi.
Hollanda’nın Türk bakanların ülkede referandum kampanyası yürütmesini yasaklamasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.
BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Milli Görüş ve Süleymancılar grubuna bağlı Hollanda İslam Merkezi Vakfı (SICN), Erdoğan’ın sözlerinin Hollanda’daki Türkiyelilere zarar verdiğini belirtirken, Milli Görüş Sözcüsü Yusuf Altuntaş, Erdoğan’ın açıklamalarını ‘akıllıca değil’ diye niteleyerek, “Erdoğan’ın sözleri ve sergilediği tavır, bir cumhurbaşkanına yakışmıyor” dedi.
Altuntaş, benzer açıklamaların sürmesi halinde Erdoğan’a desteğin azalacağını söyledi.
Hollanda İslam Merkezi Vakfı Başkanı Fikri Demirtaş da, “Biz de Avrupalıyız, 50 yıldır burada yaşıyoruz. Erdoğan bize de mi şiddet uygulayacak?” diye konuştu.
Erdoğan’a ‘otoriter’ diyen Verheugen: AB-Türkiye ilişkileri zehirlenmiş durumda
Şimşek ‘güvence verdi’: Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteği güçlü
Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı
Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz
Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın
Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler
Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı
Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor
Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı
Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok
Çavuşoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı
Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez