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Hollanda’da bazı camiler Erdoğan’ın ‘Avrupa çıkışı’na tepkili: Akıllıca değil

 

Hollanda’da Türkiye kökenlilerin gittiği 100 camiyi temsil eden iki kuruluş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın  “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” sözlerine tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Türk bakanların ülkede referandum kampanyası yürütmesini yasaklamasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Milli Görüş ve Süleymancılar grubuna bağlı Hollanda İslam Merkezi Vakfı (SICN), Erdoğan’ın sözlerinin Hollanda’daki Türkiyelilere zarar verdiğini belirtirken, Milli Görüş Sözcüsü Yusuf Altuntaş, Erdoğan’ın açıklamalarını ‘akıllıca değil’ diye niteleyerek, “Erdoğan’ın sözleri ve sergilediği tavır, bir cumhurbaşkanına yakışmıyor” dedi.

Altuntaş, benzer açıklamaların sürmesi halinde Erdoğan’a desteğin azalacağını söyledi.

Hollanda İslam Merkezi Vakfı Başkanı Fikri Demirtaş da, “Biz de Avrupalıyız, 50 yıldır burada yaşıyoruz. Erdoğan bize de mi şiddet uygulayacak?” diye konuştu.

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