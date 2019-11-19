Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hollanda’da banyoda telefonla oynayan 13 yaşındaki kız akıma kapıldı: Hafızasını kaybetti ve vücudunda yanıklar oluştu

Hollanda’nın Bewerwijk kentinde, banyoda telefonla oynayan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, çocuğun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, genç kızı baygın halde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkardıktan sonra kızını banyodan dışarı taşıdı.

Reklam

Genç kızın telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluştu. Hastaneye yatırıldığında olay anına ilişkin hiçbir şey hatırlayamadığını söyleyen 13 yaşındaki kızın akıma kapıldığı için hafızasını kaybettiği anlaşıldı.

Hekimler, genç kızın büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapıldığını düşünüyor.


SON HABERLER

HDP, TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendiriyor

HDP, yerlerine kayyum atanarak yerel yönetimden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısının 24’e ulaştığını ve bu nedenle TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendirdiğini; kararın çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

AKP’li Çelik: Cumhurbaşkanı EYT’ye son noktayı koydu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray’da geçen hafta otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalanması ve okulda ayırımcılık görmeleri olayı ile ilgili ihmali olan okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...