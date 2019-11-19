Hollanda’da banyoda telefonla oynayan 13 yaşındaki kız akıma kapıldı: Hafızasını kaybetti ve vücudunda yanıklar oluştu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray’da geçen hafta otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalanması ve okulda ayırımcılık görmeleri olayı ile ilgili ihmali olan okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı.