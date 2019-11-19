Hollanda’da banyoda telefonla oynayan 13 yaşındaki kız akıma kapıldı: Hafızasını kaybetti ve vücudunda yanıklar oluştu

Hollanda’nın Bewerwijk kentinde, banyoda telefonla oynayan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.
BBC Türkçe’nin haberine göre, çocuğun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, genç kızı baygın halde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkardıktan sonra kızını banyodan dışarı taşıdı.
Genç kızın telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluştu. Hastaneye yatırıldığında olay anına ilişkin hiçbir şey hatırlayamadığını söyleyen 13 yaşındaki kızın akıma kapıldığı için hafızasını kaybettiği anlaşıldı.
Hekimler, genç kızın büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapıldığını düşünüyor.