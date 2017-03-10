Hollanda yolcusu Çavuşoğlu’na hatırlatma: Tutuklu gazeteciler için toplanan imzaları da teslim alacak mısınız?

Uluslararası Af Örgütü, cumartesi günü referandum toplantısı için Hollanda’ya gideceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çağrı yaptı: “Gazetecilerin serbest bırakılması için topladığımız imzaları da teslim almak ister misiniz?”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapacağı mitinge hükümetten izin çıkmamıştı.

Ancak Çavuşoğlu, yarın Hollanda’ya gideceğini belirterek “Cumartesi günü de tüm engellemelere, ırkçı söylemlere rağmen inşallah Rotterdam’a gideceğiz. Oradaki Türk kardeşlerimizle, Türklerle buluşacağız, onlarla hasret gidereceğiz. Bizi de kimse engelleyemez” demişti.

Tutuklu gazetecileri hatırladınız mı?

Uluslararası Af Örgütü’nün Hollanda şubesi, Twitter hesabından Çavuşoğlu’na bir çağrıda bulundu: “Sayın Bakan Çavuşoğlu, Hollanda’ya ziyarete geleceğinizi öğrendik. Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin ve basın çalışanlarının serbest bırakılmasını talep eden 45 binden fazla imzayı da geldiğinizde alabilir misiniz? Yoksa bir yerde buluşarak biz mi size iletelim?”

Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne göre Türkiye’de 159 gazeteci tutuklu ya da hükümlü.

Bozdağ’a mektup yollanmıştı

‘Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi’ Türkiye’ye basın özgürlüğünü hatırlatmak için Uluslararası Af Örgütü, “Özgür basın için harekete geç” sloganıyla ‘gazeteciliksucdegildir.org’ sitesini kurmuştu. Sitede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hitap edilen bir mektupta, gazetecilerin serbest bırakılması talep ediliyor.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, sizi, mesleklerini yaptıkları için yargılanmak üzere tutuklanan tüm gazetecileri ve medya çalışanlarını daha fazla gecikmeden serbest bırakmaya çağırıyorum.

En az 120 gazeteci, medya çalışanı ve yöneticisinin, bazıları Temmuz 2016’dan bu yana yargılanmak üzere uzun süreli tutuklu bulunması keyfidir ve hüküm giymeden cezalandırılmalarıdır. Türkiye şu anda dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke konumunda bulunuyor. Birçoğunun ifade özgürlüğü haklarını kullandığı için temelsiz terörle mücadele yasaları altında suçlamalarla karşı karşıya bulunmasından derin endişe duyuyorum.

Sizi ifade ve basın özgürlüğünün korunması, adil yargılanma hakkına saygı duyulması ve hiçbir tutuklunun insanlık dışı şartlarda tutulmaması için tüm yetkinizi kullanmaya çağırıyorum.”