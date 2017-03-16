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Hollanda Yıldırım’ı yalanladı : Özür yok, araştırıyoruz

 

Hollanda, Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’in gözaltına alınmasından dolayı Türkiye’den özür dilendiği iddiasını reddetti.

Rutte… Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Maslahatgüzar Alper Yüksel’le birlikte Kaya’nın ekibinden beş kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Yüksel’in Hollanda dışişlerinden onaylı diplomat kartını göstermesine karşın yaklaşık dört saat hücrede tutulduğu ve iletişim kurmasının engellendiği belirtilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin ‘konsolos gözaltına alındığı için özür dilediğini” söylemişti.

‘Araştırılıyor’

Hollanda merkezli NL Times’ın haberine göre, Rutte’nin sözcüsü, “Özür yok” dedi.

Polisin Yüksel’in kim olduğunu anlayamamasından dolayı gözaltı yapıldığını ve durum anlaşıldığı zaman serbest bırakılmasının sağlandığını savunan sözcü, “Rutte, Yıldırım’la yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını söylemiştir. Bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

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