Hollanda yargısı uyardı: Bitcoin’le kara para aklanabilir

Hollanda yargısı, ‘sanal para’ birimi Bitcoin otomatları aracılığıyla kara para aklanabileceği uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, savcı Anita van Dis, Bitcoin otomatlarının yeterli denetimden yoksun olması nedeniyle kara para aklamanın olanaklı hale geldiğini savundu.

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Bitcoin otomatlarına kimlik zorunluluğu olmadan yüksek miktarda para yatırmak mümkün. Bunun karşılığında dijital Bitcoin alınıyor.

Bitcoin yasal para birimi olmadığı için, otomatlar Hollanda Merkez Bankası ya da Finansal Piyasalar Kurumu denetiminde değil. Otomat işletmecileri, sadece 15 bin avronun üzerindeki işlemleri bildirmek zorunda.

Savcı, finansal denetim kurallarının işletilememesi nedeniyle, suçluların bu sistemi kolaylıkla istismar ederek, kara para aklayabileceğini vurguladı.

Nedir bu Bitcoin?

Bitcoin, her yerde, herkese anında ödeme imkanı veren, internet kullanıcıları arasında zaman ve mekandan bağımsız para transferine yarayan sanal para birimi olarak kullanılıyor.

Bitcoin’ler dijital ortamda alınıp satılabiliyor, diğer para birimleriyle takas edilebiliyor. Ödemeler birkaç saniyede tamamlanıyor.

Bitcoin ağının, merkezi olmadığından herhangi bir denetleyicisi de yok. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar, aynı programı kullanarak bütün işlemleri görüyor. İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.

O dönemden bu yana Bitcoin, değer üstüne değer kazandı. Öyle ki ilk çıktığı zaman 1 dolar olan Bitcoin’in zaman içinde ‘oturmasıyla’ yatırımcılar da sanal paraya yönelmeye başladı. Geçen yıl bu zamanlarda sadece 400 dolardan işlem gören Bitcoin, bir yıl içinde yatırım yapanların paralarını da ‘en az’ üçe katlamış oldu.