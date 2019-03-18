Hollanda Utrecht’te silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralıların olduğu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.

Fotoğraf: Nos.nl

RTV Utrecht’te yer alan habere göre, Utrecht polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın bir terör saldırısı olabileceğini bildirdi. UMC Utrecht Hastanesi’nde gelecek yaralılar için yer açıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, güvenlik görevlisi ve tramva helikopterleri gönderildi.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı bir kişi tramvayın içinde ateş açtı ve birçok kez silah sesi duyuldu. Tramvayın kenarında yerde yaralı yatan bir kişi de Twitter’da paylaşılan fotoğraflarda görülüyor.

NOS’un haberine göre ise görgü tanıkları saldırı sırasında tramvayın camlarından dışarı kaçmak zorunda kaldı.

Hollanda Başbakanı Rutte “Utrecht’te meydana gelen olaydan dolayı çok endişeliyiz” dedi ve kriz toplantısı yapma kararı aldı.