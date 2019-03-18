Hollanda Utrecht’te silahlı saldırı: Üç ölü, altı ağır yaralı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi. Üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Nos.nl

Yaralıların tamamı hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Utrecht’teki tüm camilerin önlem amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

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NOS’un haberine göre, güvenlik güçleri şüphelinin saklandığı tahmin edilen bir binayı abluka altına aldı. Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) Direktörü Pieter-Jaap Aalbersberg, Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesini bu akşam Hollanda saatiyle 18:00’e kadar en üst kademeye çıkardı ve birden fazla lokasyonda ateş edildiği bilgisini verdi.

NCTV yetkilileri 24 Oktoberplein’de meydana gelen saldırının tüm bulgularının terörü işaret ettiğini söyledi. Bölgedeki camiler önlem amaçlı boşaltılırken, okullara öğrencileri güvenlik amaçlı içeride tutmaları cam ve kapıları kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

RTV Utrecht’te yer alan habere göre, Utrecht polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olabileceğini bildirdi. UMC Utrecht Hastanesi’nde gelecek yaralılar için yer açıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, güvenlik görevlisi ve travma helikopterleri gönderildi.

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Utrecht Polisi Twitter hesabından vatandaşlara olayın yaşandığı bölgeye gelmemeleri konusunda uyarı yaptı ve Utrecht belediyesinin kamuoyunun soruları için acil bir bilgilendirme hattı kurduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı bir kişi tramvayın içinde ateş açtı ve birçok kez silah sesi duyuldu. Tramvayın kenarında yerde yaralı yatan bir kişi de Twitter’da paylaşılan fotoğraflarda görülüyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Utrecht’te meydana gelen olaydan dolayı çok endişeliyiz” dedi ve kriz toplantısı yapma kararı aldı.