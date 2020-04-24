Hollanda Ulusal Balesi’nden ‘corona’ günlerine özel proje

Hollanda Ulusal Balesi’nin altı dansçısı, Covid-19 salgınından esinlenilerek koreografisi yapılan bir eserdeki rollerini başkent Amsterdam’ın boş sokaklarında sergiledi.

Fotoğraf: Reuters

Altı dansçı, Amstel Otel, Eye Film Müzesi gibi simge binaların önünde dans etti. Kaydedilen görüntülerin birleştirilerek, ‘Gently Quiet’ adıyla, mayıs başında internet üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

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Amstel Nehri kıyısında dans eden 25 yaşındaki Yvonne Slingerland, “Özel ve tuhaf bir süreçten geçiyoruz. Ama biz her koşulda izleyiciye ulaşmak istiyoruz. O nedenle bu projeyi çok sevdim” dedi.

Hollanda’da, salgın nedeniyle 15 Mart’tan beri bar, restoran, müze, kültür-sanat kurumları gibi kalabalık kitlelerin buluştuğu yerler kapalı. Fırın, çiçekçi, oyuncakçıların arasında olduğu yerler açık.