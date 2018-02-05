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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda, Türkiye’deki büyükelçisini resmen çekti

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Hollanda, Türkiye’deki büyükelçilerini geri çektiklerini bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, geçen yılki referandum nedeniyle yaşanan gerginlik sonrası Ankara büyükelçisi Kees van Rij’in bir yıldan uzun süredir Türkiye’ye giremediğini belirtti.

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Bakanlık, kendilerinin elçisi olmadığı sürece ülkeye yeni bir Türk elçi atanmasını da kabul etmeyeceklerini ifade ederek Türkiye’yle çözüme yönelik müzakerelerin ‘durduğunu’ kaydetti.

‘Mutabakata varamadık’

Açıklamanın tam metni şöyle: “Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra ‘Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık’ dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017’den beri Türkiye’ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu.”

Referandumun yansıması

Hollanda 16 Nisan referandumu öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemiş, karayoluyla ülkeye giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna almayıp Almanya’ya geri göndermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda hükümetine ‘nazi’ suçlaması yöneltmişti.

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