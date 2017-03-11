Hollanda temsilcilikleri giriş çıkışa kapatıldı; binaların önünde protesto gösterileri yapıldı

Hollanda’nın Ankara büyükelçiliği ve İstanbul başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Her iki bina önünde de protesto eylemi yapıldı.

Reuters’ın geçtiği habere göre bilgi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alındı.

Hollanda büyükelçiliği maslahatgüzarının evi ve başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu.

Kararın ardından polis, söz konusu noktalarda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Protesto gösterileri

Geç saatlerde başkonsolosluğun önünde toplanan vatandaşlar protesto eylemi yaptı. Türk bayraklarıyla Hollanda aleyhine slogan atıldı.

Büyükelçilik önünde de protesto gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarının yanısıra ‘Evet’ yazılı dövizler dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Son olarak Almanya’dan Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracı Rotterdam konsolosluk binasının yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekilerin Almanya’ya dönmesini istemişti.