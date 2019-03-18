Hollanda polisi: Utrecht saldırısında şüpheli Türkiye doğumlu

Hollanda polisi üç kişinin hayatını kaybettiği Utrecht kentindeki silahlı saldırıda şüpheli olduğu belirtilen Türkiye doğumlu Gökmen Tanış (Gokmen Tanis) isimli 37 yaşındaki adamın fotoğrafını paylaşarak vatandaşlardan ihbar etmelerini istedi.

Kaynak: Utrecht polisi

Utrecht polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sizlerden bugün #24oktoberplein’de meydana gelen saldırıyla ilişkili 37 yaşındaki (Türkiye doğumlu) Gökman Tanis’i görürseniz ihbar etmenizi rica ediyoruz. Kendisine yaklaşmayın fakat ihbar hattımızı 0800-60-70 nolu telefon numarasından bilgilendirin.”

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The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Türk bir işadamı Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi ve ekledi: “Birkaç sene önce IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti” dedi.

NOS’un haberine göre ise Gökmen Tanış iki hafta önce Utrecht mahkemesinde bir tecavüz davasından yargılanmaktaydı ve mahkeme bilgilerine göre dava konusu tecavüz 2017 yazında yaşanmıştı.

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Yetkililer meydana gelen saldırının tüm bulgularının terörü işaret ettiğini söyledi. Bölgedeki camiler önlem amaçlı boşaltılırken, okullara öğrencileri güvenlik amaçlı içeride tutmaları cam ve kapıları kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesinin bu akşam Hollanda saatiyle 18:00’e kadar en üst kademeye çıkarıldığı bildirildi.