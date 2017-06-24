Hollanda, Osmanlı Ocakları’ndan ‘endişeli’: Yasadışı eylemlerde kullanılabilirler

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), ‘hükümet yanlısı paramiliter örgüt diye tanımladığı Osmanlı Ocakları’nın ülkede şube açmasını, ‘endişe verici’ buldu.

Osmanlı Ocakları Derneği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü’nün raporunda, güvenliği tehdit eden son gelişmeler değerlendirildi.

Raporda, isim verilmeden, “Aşırı milliyetçi paramiliter güçlere sahip bir Türk kurumun Hollanda’da şube açtığı” belirtilerek, bunun ‘endişe verici bir gelişme’ olduğu vurgulandı.

Koordinatörlük, bu kurumun Hollanda’da, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhaliflerine karşı yasadışı eylemlerde kullanılabileceği” uyarısını yaptı.

Hollanda medyası, bu organizasyonun Osmanlı Ocakları olduğunu duyurdu. Raporda, derneğin Hollanda’da herhangi bir şiddet olayına karıştığına dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Rapora göre, referandum, Hollanda’daki Türk toplumu arasındaki bölünmeyi iyice derinleştirdi.