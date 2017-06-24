Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hollanda, Osmanlı Ocakları’ndan ‘endişeli’: Yasadışı eylemlerde kullanılabilirler


Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), ‘hükümet yanlısı paramiliter örgüt diye tanımladığı Osmanlı Ocakları’nın ülkede şube açmasını, ‘endişe verici’ buldu.

Osmanlı Ocakları Derneği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü’nün raporunda, güvenliği tehdit eden son gelişmeler değerlendirildi.

Raporda, isim verilmeden, “Aşırı milliyetçi paramiliter güçlere sahip bir Türk kurumun Hollanda’da şube açtığı” belirtilerek, bunun ‘endişe verici bir gelişme’ olduğu vurgulandı.

Koordinatörlük, bu kurumun Hollanda’da, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhaliflerine karşı yasadışı eylemlerde kullanılabileceği” uyarısını yaptı.

Hollanda medyası, bu organizasyonun Osmanlı Ocakları olduğunu duyurdu. Raporda, derneğin Hollanda’da herhangi bir şiddet olayına karıştığına dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Rapora göre, referandum, Hollanda’daki Türk toplumu arasındaki bölünmeyi iyice derinleştirdi.

Osmanlı Ocakları’ndan ‘üst düzey’ istifa: Para götürmeye çalışıyorlar

Osmanlı Ocakları’ndan ‘dindar anayasa’ya destek gecikmedi: Laikliği alın gidin bu ülkeden

‘Erdoğan’ın rahatsızlığı’nın artçıları: Osmanlı Ocakları’nda toplu istifalar geldi

Davutoğlu’nun ‘veto’suna teşekkür: Osmanlı Ocakları üzerine alınmadı

Osmanlı Ocakları’na Davutoğlu’ndan ‘veto’: Art niyetli, himayemizde değil

Osmanlı Ocakları bu kez ‘Kösem’den rahatsız: Kültürel alanda affetmeyeceğiz

AKP’nin ‘Osmanlı Ocakları’ yeni ‘Hamidiye Alayları’ olma yolunda

Osmanlı Ocakları’nda ‘dolandırıcılık’: Erdoğan’ın ismiyle para toplamışlar

Bilin bakalım kime oy verecekler: Osmanlı Ocakları 1 Kasım’da ‘gönlünde yatan’ı açıkladı

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Haziran 2017

1- Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...