Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Hollanda oralı olmadı: Çavuşoğlu’na uçuş izni yok

 

Hollanda, bugün Rotterdam’a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Bugün Hollanda’nın Rotterdam kentine gitmesi beklenen Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edildiğini Bahçeşehir’de yaptığı konuşma sırasında açıkladı.

Hollanda’dan yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun uçuş izninin güvenlik endişesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi: “Yaptırım tehdidi, çözümü imkânsızlaştırdı.”

CNN Türk’te canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’ya gideceğini yinelemişti.

Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya yaptırım uygulanacağını söylemişti: “Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse, öyle sürekli tehdit ediyorlar, eğer böyle bir şey yaparlarsa ekonomik ve siyasi bizim Hollanda’ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Ne demek bir bakanın uçuşunu iptal etmek? Bu çok ağır sonuçlar doğurur.”

Hollanda yolcusu Çavuşoğlu’na hatırlatma: Tutuklu gazeteciler için toplanan imzaları da teslim alacak mısınız?

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi

Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

Canikli’ye göre Türkiye’de ortam özgür, Almanya ve Hollanda’nın yaklaşımı ise faşizan

Referandum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...