Hollanda, lalelerini, selfie tutkunu turistlerden korumak için kolları sıvadı

Hollanda’da, lale tarlalarının etrafına, selfie tutkunu turistleri engellemek amacıyla bariyer konulmaya başladı. Turizm bürosunun başlattığı kampanya kapsamında uyarı afişleri ve lalelerin yakınında selfie çekerken ‘yapılması ve yapılmaması gerekenler’i içeren bir rehber de hazırlandı.

Fotoğraf: http://theworldhopper.com/

Tarlasını korumak amacıyla bariyer koyan ilk isimlerden biri Noordwijkerhout kasabasında lale yetiştiren Simon Pennings oldu. Pennings, kampanyanın sloganının yer aldığı afişleri de tarlanın etrafına koydu: “Çiçeklerin tadını çıkarın ama gururumuz olan bu manzaraya saygı duyarak bunu yapın.”

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Turistlerin laleler arasında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmak pahasına çok özensiz davrandığını belirten Pennings, “Geçen yıl 8 bin 700 avro zararım oldu. Çok sayıda lale ezildi” dedi.

Turizm bürosunun temsilcisi Nicole van Lieshout da lale tarla ve bahçelerini korumak için emekli çiftçilerden oluşan 40 gönüllü elçinin turistleri uyaracağını, lalelerle ilgili bilgi vereceğini söyledi. Lieshout, “Her geçen yıl daha fazla turist geliyor. Onları kaçırmak istemiyoruz ancak büyük özenle yetişen lalelerimizi korumak görevimiz” dedi.