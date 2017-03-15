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‘Hollanda ineği krizi’nde mutlu son: Kesmiyorum, geri göndermiyorum

 

Krize ‘tepki’ olarak çiftliğindeki Hollanda cinsi ineğini keseceğini söyleyen İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) meclisi bağımsız üyesi Hüseyin Avni Sipahi, ineğini kesmeyeceğini ve Hollanda’ya geri göndermeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İBB Meclis Başkan Vekili AKP’li Ahmet Selamet’in yönettiği önceki günkü oturumda Sipahi çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söylemişti. Bunun üzerine Selamet, “Kes hepimizi çağır o zaman. Hüseyin bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah” demişti.

Aynı zamanda Beşiktaş belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Sipahi, son olarak Hollanda’ya çağrı yapmıştı“Öfkeyle kalkma, özür dile, ineği kurtaralım.”

Yazılı bir açıklama yapan Sipahi, ineğini kesmeyeceğini ve Hollanda’ya geri göndermeyeceğini belirtti.

Sipahi kararında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a gelen mesajlar, Hazinedar’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’in gözaltına alınmasından dolayı Hollanda’nın özür dilediğini öne sürmesinin etkili olduğunu söyledi.

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