Hollanda’yla krizde itidal çağrıları Ankara’da kabul görmedi: Neofaşist uygulamalar var

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda’yla krizin yatıştırılmasını yönelik itidal çağrılarına tepki göstererek, Hollanda’nın tavrını ‘neofaşist’ diye niteledi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Fransa gibi bazı ülkelerin yanısıra Avrupa Konseyi itidal çağrısında bulunmuştu.

Çelik, “Tarafları itidale davet etmeyi iyi niyetle yapanlar var ama burada neofaşist uygulamalara imza atan bir taraf var. İtidal çağrısı doğru bir yaklaşım değil. Türkiye’nin söylemiyle ilgili eleştiri getiriyorlar. Diğer tarafta çok sert bir uygulama var” dedi.

‘Yaptırımlarımız kuşkusuz olacak’

Hollanda’nın tavrının aşırı sağcı lider Geert Wilders’i güçlendirdiğini belirten Çelik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin ülkeyi aşırı sağa teslim ettiğini savunarak yaptırım uygulanacağını söyledi: “Hollanda’nın son uygulamalarının karşısında kuşkusuz müeyyidelerimiz olacak, bunlarla cevap vereceğiz.”

‘İlkel çağlardan kalan bir yaklaşım var’

Avrupa’ya, Türkiye’ye yönelik uygulamalara karşı ortak mücadele çağrısı yapan Çelik, yaşananları ‘neofaşistlik’ diye niteledi: “Unutulmaması gereken bir nokta da şudur, karşımızda ilkel çağlardan kalma bir yaklaşım vardır. Wilders camileri kapatmaktan, kitapları yasaklamaktan bahsediyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değildir. Bu yaklaşım Avrupa halklarını hedef alan bir yaklaşımdır. Geçmişteki faşizm ideolojik temellere dayanıyordu, bugünkü kültürel üstünlük temeline dayanıyor.”