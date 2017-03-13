Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Hollanda’yla krizde itidal çağrıları Ankara’da kabul görmedi: Neofaşist uygulamalar var

 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda’yla krizin yatıştırılmasını yönelik itidal çağrılarına tepki göstererek, Hollanda’nın tavrını ‘neofaşist’ diye niteledi.

Fotoğraf: DHA

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Fransa gibi bazı ülkelerin yanısıra Avrupa Konseyi itidal çağrısında bulunmuştu.

Çelik, “Tarafları itidale davet etmeyi iyi niyetle yapanlar var ama burada neofaşist uygulamalara imza atan bir taraf var. İtidal çağrısı doğru bir yaklaşım değil. Türkiye’nin söylemiyle ilgili eleştiri getiriyorlar. Diğer tarafta çok sert bir uygulama var” dedi.

‘Yaptırımlarımız kuşkusuz olacak’

Hollanda’nın tavrının aşırı sağcı lider Geert Wilders’i güçlendirdiğini belirten Çelik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin ülkeyi aşırı sağa teslim ettiğini savunarak yaptırım uygulanacağını söyledi: “Hollanda’nın son uygulamalarının karşısında kuşkusuz müeyyidelerimiz olacak, bunlarla cevap vereceğiz.”

‘İlkel çağlardan kalan bir yaklaşım var’

Avrupa’ya, Türkiye’ye yönelik uygulamalara karşı ortak mücadele çağrısı yapan Çelik, yaşananları ‘neofaşistlik’ diye niteledi: “Unutulmaması gereken bir nokta da şudur, karşımızda ilkel çağlardan kalma bir yaklaşım vardır. Wilders camileri kapatmaktan, kitapları yasaklamaktan bahsediyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değildir. Bu yaklaşım Avrupa halklarını hedef alan bir yaklaşımdır. Geçmişteki faşizm ideolojik temellere dayanıyordu, bugünkü kültürel üstünlük temeline dayanıyor.”

Hollanda’ya olası yaptırımlar masada: ‘Misliyle mukabele edilecek’

Hollanda’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

Hollanda’ya çifte nota verildi, yazılı özür istendi

AKP’li vekil Hollanda’ya müteşekkir: ‘Evet’ oylarına iki puan katkı yaptılar

Daily Telegraph: Hollanda-Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?

Lafta kaldı: Hollanda’ya ekonomik yaptırım yok

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

Hollanda’ya misilleme yolda: Uygun karşılık verilecek

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Çavuşoğlu Holllanda’ya ‘çıkıştı’: Karşılıksız kalmaz, yeni lale göndeririz, adam olurlar

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

Gerilim tırmanıyor: Hollanda başkonsolosluğuna Türk bayrağı asıldı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Başbakan Yardımcısı Canikli hızını alamadı: Avrupa paramparça olacak

AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Hollanda temsilcilikleri güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya’nın Almanya’ya dönmesi istendi

Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

SON HABERLER

Kurtulmuş iddialı: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

  Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir” dedi. Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...