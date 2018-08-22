Hollanda gerildi: Wilders, mecliste 200 ‘Hz. Muhammed’ karikatürü sergileyecek

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed Peygamber karikatürü yarışması’ nedeniyle tartışma başladı.

Daha önce Hz. Muhammed’in karikatürlerinin yayınlanması sonrası Müslümanaların tepkileri ve bazı hakaret içeren karikatürleri yayınlayan Fransa’daki Charlie Hebdo’ya yönelik IŞID’in düzenlediği saldırıya hatırlayan hükümet, bu yarışmanın başta yurt dışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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PVV lideri Wilders, 2 ay önce Muhammed Peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı. Yarışma ve sergi, güvenlik gerekçesiyle parlamentoda yapılacak. Hollanda Parlamentosu’nda temsil edilen siyasi partilerin, yılda bir gün meclis binasında etkinlik düzenleme hakkı bulunuyor.

Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, karikatür yarışmasının herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadığını açıkladı. Meclis Başkanı Hatice Arib de, PVV’nin yarışma ve sergiyi sıkı güvenliğe sahip grup salonuna gerçekleştireceği için özel bir izne gerek olmadığını belirtmişti.

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Jüri üyesi saldırıya uğrayan çizer

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Wilders, bu yılın sonlarına doğru yapılacağını belirttiği yarışma için 200 civarında karikatür gönderildiğini açıkladı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Wilders ile 3 yıl önce ABD’deki Garland kentinde düzenlenen ve saldırıya uğrayan karikatür yarışmasında ödül alan Bosch Fawstin yapacak. Arnavut asıllı Müslüman bir ailede doğan Fawstin, sonradan ateizmi seçmiş. Fawstin’in ödül aldığı yarışmanın sergisine yönelik saldırı girişiminde bulunan iki kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olaylı serginin açılışına Wilders de katılmış, saldırı Wilders’in ayrılmasından bir kaç dakika sonra meydana gelmişti.

Pakistan’da tepkiler şimdiden başladı

Hollanda basını Dışişleri Bakanı Stef Blok’un, karikatür yarışması konusunda bir çözüm arayışı içine girdiğini yazıyor.

Özellikle Pakistan’da Wilders ve Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına yoğun tepki söz konusu. Hollanda’nın İslamabad Büyükelçisi, geçen hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak bir nota verilmişti. Pakistan hükümeti, Wilders’in İslam dinine hakaret ederek suç işlediğini ifade etti ve başkent İslamabad’da binlerce kişi, Hollandalı aşırı sağcı lidere yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok’a göre, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına gelen tepkiler, diğer İslam ülkelerinde de artıyor. Blok, ifade özgürlüğünün önemine işaret etmekle birlikte “Hollanda vatandaşlarının güvenliğini de düşünmeliyiz” demekten de geri kalmıyor. Blok, kabinenin konuyu kısa süre içerisinde görüşeceğini ve bir orta yol bulunacağını ifade etti. Hükümet, özellikle Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde yaşayan ya da çalışan Hollandalıların güvenliğinden de kaygılı.

Dışişleri Bakanlığı, Wilders’in düzenlediği yarışmaya tepki gösteren ülkelerle yakın temas içinde olacak. Karikatür yarışmasının, Hollanda hükümetinin görüşlerini yansıtmadığı ısrarla vurgulanacak.